Valdemar diz que mulher ‘arruma enguiço com 20’ – 08/07/2026 – Política

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quarta-feira (8) que decidiu extinguir a presidência nacional do PL Mulher com a saída de Michelle Bolsonaro (PL) porque as mulheres arrumam problema umas com as outras e ninguém está à altura da ex-primeira-dama.

“Você já imaginou se a gente coloca uma? Você sabe mulher como é que é, né? Arruma enguiço com 20”, disse, após participar de um almoço promovido pelas frentes parlamentares da tecnologia, do empreendedorismo, de combate à pirataria e pela defesa da competitividade.

Michelle deixou a presidência do PL Mulher na semana passada em meio à crise com o enteado mais velho, o senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

A ex-primeira-dama se queixou de ataques sofridos nas redes sociais após o vídeo em que diz que Flávio a humilhou. Ela indicou estar desanimada com a possibilidade de ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

O presidenciável, posteriormente, veio a público afirmar que nunca desrespeitou mulheres e que “jamais o faria com a esposa do meu próprio pai”.

A pré-campanha do PL sofreu outro questionamento recente de machismo na semana passada, quando o influenciador Paulo Figueiredo, que é próximo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro e que esteve com Flávio na visita a Donald Trump na Casa Branca, disse que mulher “vota muito mal”, especialmente as solteiras.

Com a saída de Michelle do PL Mulher, Valdemar disse que vai manter apenas as presidentes estaduais do grupo de mulheres do partido. O presidente do PL declarou que elas serão subordinadas a ele, mas terão autonomia.

Um dos pivôs da briga entre Michelle e os enteados foi a vice-presidente nacional do PL Mulher, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa (PL).

A ex-primeira-dama quer que Priscila seja candidata ao Senado, mas o partido deve lançar Alcides Fernandes (PL), pai do deputado federal André Fernandes, presidente do PL do Ceará.