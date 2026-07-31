Rafael Greca desiste de pré-candidatura ao Governo do Paraná e confirma chapa como vice de Sandro Alex para as próximas eleições

Em uma mudança significativa no tabuleiro político paranaense, Rafael Greca retira sua pré-candidatura ao governo estadual para compor chapa como vice.

O cenário político do Paraná sofreu uma alteração importante nesta sexta-feira, dia 31, com o anúncio de que Rafael Greca não seguirá mais com o projeto de disputar o governo do estado.

O ex-prefeito de Curitiba, que recentemente se filiou ao MDB, declarou oficialmente que será o nome escolhido para ocupar a vaga de vice-candidato na chapa encabeçada por Sandro Alex, representante do PSD.

Conforme informações divulgadas sobre o acordo político, a decisão é fruto de uma articulação direta entre o MDB e o PSD, partido do atual governador Ratinho Junior.

O acordo entre MDB e PSD

Durante o evento de anúncio, realizado ao lado de Ratinho Junior e de Sandro Alex, o ex-prefeito reforçou seu compromisso com o novo projeto político. Greca entregou a Sandro Alex o seu plano de governo, que descreveu como um plano de paranismo aplicado.

O objetivo é que as propostas estruturadas durante sua pré-candidatura sejam incorporadas integralmente ao plano de governo de Sandro Alex. O ex-prefeito declarou que sente uma honra e uma alegria em servir ao Paraná nesta nova configuração.

A visão de Sandro Alex sobre a aliança

Sandro Alex aproveitou o momento para exaltar a trajetória de seu novo aliado, destacando especialmente o legado deixado por Greca durante seus três mandatos à frente da capital paranaense.

Segundo o candidato ao governo, os moradores de todos os municípios do Paraná têm orgulho de sua capital. Sandro Alex afirmou ainda que conta com uma grande alegria ao ter o apoio e a experiência de Rafael Greca em sua chapa.

Trajetória política de Rafael Greca

A trajetória de Rafael Greca é marcada por diversas passagens em cargos de relevância nacional e estadual. Ele foi prefeito de Curitiba nos anos de 1992, 2016 e reeleito em 2020, consolidando seu nome na gestão pública.

Além de ter atuado como vereador, deputado estadual constituinte e deputado federal, Greca também ocupou a cadeira de ministro do Esporte e Turismo durante a gestão de Fernando Henrique Cardoso, além de ter sido secretário de Desenvolvimento Sustentável.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a decisão

1. Rafael Greca será candidato a governador?

Não, ele abriu mão da pré-candidatura ao governo para ser vice na chapa de Sandro Alex.

2. Qual o partido de Rafael Greca atualmente?

Greca filiou-se ao MDB este ano, após deixar o PSD.

3. Quem é o candidato a governador na chapa de Greca?

O candidato ao governo do Paraná é Sandro Alex, do PSD.

4. O que acontece com o plano de governo de Greca?

As propostas, definidas como um plano de paranismo aplicado, serão incorporadas ao plano de governo de Sandro Alex.

5. Qual a motivação da aliança?

A decisão partiu de um acordo firmado entre o MDB, partido de Greca, e o PSD, grupo político do atual governador Ratinho Junior.