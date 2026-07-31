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FORAGIDO CONDENADO A 21 ANOS POR HOMICÍDIO É PRESO EM CAMPINA DA LAGOA
A Polícia Civil de Campina da Lagoa, em ação integrada com a Polícia Militar e com o apoio da Polícia Militar Ambiental de Campo Mourão, cumpriu um mandado de prisão contra um homem condenado pelo crime de homicídio qualificado.
O condenado recebeu pena de 21 anos de reclusão e estava foragido da Justiça há aproximadamente um ano. Ele foi localizado e preso no distrito de Salles de Oliveira, no município de Campina da Lagoa.
O crime que resultou na condenação ocorreu há mais de 10 anos, na comarca de Maringá.
A operação reforça a integração entre as forças de segurança pública e demonstra o compromisso da Polícia Civil do Paraná com o cumprimento das decisões judiciais e o combate à impunidade.
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