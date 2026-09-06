Rapha brilha em retorno triunfal ao vôlei profissional e ajuda Cruzeiro a superar Montes Claros no Mineiro

O retorno do veterano Rapha marcou a estreia vitoriosa do Cruzeiro no Campeonato Mineiro de Vôlei masculino de 2026, com uma virada de 3 sets a 2 sobre o Montes Claros.

O Cruzeiro, que busca manter sua hegemonia no cenário estadual após conquistar as últimas 16 edições do torneio, iniciou sua trajetória na temporada de 2026 com um desafio intenso em casa. A partida foi realizada no Ginásio do Riacho, em Contagem.

O grande destaque do confronto foi a volta do levantador Rapha às quadras. Aos 47 anos, o atleta aceitou o convite do clube para integrar o elenco temporariamente durante o Campeonato Mineiro, suprindo as ausências de Matheus Brasília, convocado para a Seleção Brasileira, e de Gustavo, que se recupera de lesão.

Conforme informação divulgada pelo ge, o duelo contra o Montes Claros exigiu superação da equipe celeste desde o início. Os visitantes impuseram seu ritmo na primeira parcial, mas o time comandado por Filipe Ferraz conseguiu organizar o jogo e buscar a virada.

O desenrolar da partida no Ginásio do Riacho

O confronto foi marcado por um grande equilíbrio técnico, com parciais de 21×25, 25×22, 25×23, 20×25 e 15×10. Após o Montes Claros abrir vantagem, o Cruzeiro reagiu, virou a partida para 2 a 1, viu o adversário empatar no quarto set e, por fim, garantiu a vitória no tie-break.

A rotação do elenco realizada pelo técnico Filipe Ferraz foi um dos fatores determinantes para que a equipe conseguisse manter a intensidade necessária para superar a resistência do Montes Claros, especialmente em um momento de reconstrução tática com o retorno de peças importantes.

As palavras de Rapha sobre o retorno

Após três anos afastado das quadras, Rapha expressou a emoção de vestir novamente a camisa de um dos maiores clubes do mundo. O jogador destacou que o desafio foi físico, mas que a motivação superou as dificuldades iniciais após o longo período de inatividade.

Em entrevista após o jogo, o levantador declarou: É o sonho de todo jogador do mundo jogar no Cruzeiro, um dos maiores times do planeta. Depois de três anos parado, foi um desafio ainda maior. Confesso que estou com algumas dores, mas é lindo ver o trabalho no clube. É um prazer, e espero poder dar o meu máximo e contribuir para um time tão vitorioso.

Sequência do Campeonato Mineiro

A competição segue agora com a segunda rodada e os próximos jogos da abertura. O calendário prevê o duelo entre JF Vôlei e Praia Clube para a próxima terça-feira, às 20h. Já o encontro entre Minas e Monte Carmelo está programado para o dia 23 de setembro.

O Cruzeiro segue sua preparação visando a manutenção do título, enquanto a torcida aguarda para ver como a equipe se comportará com a presença pontual de Rapha, que trouxe experiência e liderança para este início de temporada.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual foi o placar da estreia do Cruzeiro no Mineiro?

O Cruzeiro venceu o Montes Claros por 3 sets a 2, com parciais de 21×25, 25×22, 25×23, 20×25 e 15×10.

2. Por que Rapha voltou a jogar profissionalmente?

Rapha foi contratado pelo Cruzeiro especificamente para o Campeonato Mineiro para suprir as ausências de Matheus Brasília, que está com a Seleção Brasileira, e de Gustavo, que se encontra lesionado.

3. Há quanto tempo Rapha estava afastado das quadras?

O levantador estava afastado do vôlei profissional há três anos antes de retornar para este desafio no time mineiro.

4. Quem é o técnico do Cruzeiro?

A equipe celeste é comandada pelo técnico Filipe Ferraz, que promoveu rodízio de jogadores durante a partida de estreia.

5. Quando serão os próximos jogos do Mineiro de Vôlei?

O próximo jogo ocorre na terça-feira, entre JF Vôlei e Praia Clube, às 20h. O duelo entre Minas e Monte Carmelo está marcado para o dia 23 de setembro.