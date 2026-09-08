A reabilitação visual no Brasil conta com uma rede estratégica de centros especializados e o suporte crescente da inteligência artificial para promover a autonomia de pacientes com deficiência.

O Brasil possui atualmente 95 centros especializados em reabilitação (CERs) voltados para a recuperação da autonomia de pessoas que vivem com cegueira ou baixa visão. Embora sejam unidades fundamentais Dentre do Sistema Único de Saúde (SUS), esses locais ainda são pouco conhecidos pela população geral e até mesmo por muitos profissionais de saúde.

Segundo dados divulgados pela Empresa Brasil de Comunicação, a falta de informação sobre esses serviços impede que muitos pacientes acessem um atendimento de alta qualidade e totalmente gratuito. A estrutura de atendimento exige uma rede bem conectada, que integre desde os postos de saúde básicos até os centros de alta complexidade.

Para facilitar a busca por auxílio, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) realizou um mapeamento completo dessas unidades em todas as regiões do país. O levantamento, conduzido pela oftalmologista Karina Eiko Yamashita, identificou 39 centros no Sudeste, 31 no Nordeste, 12 no Norte, 9 no Sul e 4 no Centro-Oeste, servindo como uma verdadeira bússola para quem busca reabilitação.

O avanço das tecnologias assistivas

Além da rede de atendimento humano, a inteligência artificial surge como um aliado indispensável no processo de reabilitação. Tecnologias como bengalas inteligentes, capazes de detectar obstáculos e orientar a locomoção por comandos de voz, já estão transformando o cotidiano de muitos usuários.

Sistema modernos de audiodescrição também ganham espaço, analisando textos e imagens do ambiente para descrever o cenário ao usuário. De acordo com o CBO, essas ferramentas eram inimagináveis há poucos anos e hoje desempenham um papel crucial na ampliação da independência pessoal.

O papel indispensável do oftalmologista

Mesmo com o avanço tecnológico, o acompanhamento oftalmológico permanece como o pilar central do tratamento. É o médico especialista quem avalia a funcionalidade visual e orienta o uso correto de cada Tecnologias assistiva, considerando a evolução e o prognóstico específico de cada condição ocular.

O conselho também faz um alerta importante sobre os riscos éticos. Sistema de IA dependem de bases de dados que podem carregar vieses, o que exige cautela redobrada, especialmente quando o público atendido já se encontra em situação de vulnerabilidade social ou funcional.

Debates sobre o futuro da reabilitação

A integração entre a rede de Cuidado e as novas ferramentas Tecnologias é um dos temas centrais do 70º Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO 2026), que acontece em Salvador. O evento busca discutir como garantir que cada paciente encontre um caminho claro para recuperar sua qualidade de vida.

O compromisso da especialidade, conforme destaca a entidade, não é apenas diagnosticar, mas assegurar que o paciente saiba exatamente para onde ir e como utilizar os recursos disponíveis para viver com mais autonomia no seu dia a dia.

Perguntas frequentes sobre reabilitação visual

1. Onde encontrar os centros de reabilitação visual do SUS?

O Brasil conta com 95 centros especializados (CERs) distribuídos em todas as regiões. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia disponibiliza um mapeamento que auxilia pacientes e profissionais a localizarem a unidade mais próxima.

2. Como a inteligência artificial ajuda na cegueira?A IA auxilia através de dispositivos como bengalas inteligentes que detectam obstáculos e Sistema de audiodescrição que interpretam o ambiente, descrevendo imagens e textos por voz.

3. O acompanhamento médico ainda é necessário com o uso de IA?Sim, o oftalmologista é essencial para avaliar a funcionalidade visual do paciente e orientar qual Tecnologias é a mais adequada para cada caso específico.

4.

5. O atendimento nos centros de reabilitação é pago?

Não. Todos os serviços prestados pelos centros de reabilitação (CERs) são oferecidos de forma gratuita através do Sistema Único de Saúde (SUS).