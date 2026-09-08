Goleada histórica do Bahia: Joias Ruan Pablo e Dell brilham com hat-trick em 16 a 0 na Copa do Brasil Sub-20

O Bahia não tomou conhecimento do Atlético de Alagoinhas e aplicou uma goleada de 16 a 0, estabelecendo um recorde histórico para a categoria sub-20 do clube.

O confronto, válido pelos 32 avos da Copa do Brasil Sub-20, foi marcado pelo brilho individual das joias tricolores, que comandaram o placar elástico. Ruan Pablo e Dell foram os grandes protagonistas da partida ao anotarem três gols cada.

Conforme informação divulgada pelo ge, a vitória expressiva representa a maior goleada da história da categoria sub-20 do Bahia em competições nacionais, consolidando o excelente momento dos jovens talentos do clube.

O brilho das Estrela da base

Ruan Pablo e Dell, ambos com 18 anos, demonstraram todo o potencial que os levou a passagens pelas categorias de base da seleção brasileira. Ruan Pablo, inclusive, já tem sido relacionado para o time principal do Bahia, tendo saído do banco de reservas em três oportunidades durante o segundo semestre.

Já Dell, que teve grande destaque no elenco profissional durante o Campeonato Baiano, busca retomar seu espaço. Após perder minutagem no time de cima, o atleta foi reintegrado ao sub-20 e respondeu com uma performance de alto nível em campo, ajudando a construir o resultado histórico.

Distribuição de gols e o caminho na competição

Além dos hat-tricks de Ruan Pablo e Dell, a goleada contou com uma participação coletiva intensa. Roger marcou dois gols, assim como Pedrinho. Caio Suassuna, Carioca, Ryan Nascimento, Fred Mundoco e Santana também balançaram as redes, somando-se a um gol contra favorável aos tricolores.

Com o triunfo garantido, os Pivetes de Aço agora aguardam a definição do seu próximo adversário na Copa do Brasil Sub-20. O clube enfrentará o vencedor do duelo entre Botafogo e Estrela de Março, enquanto mantém o foco total na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Náutico, no próximo sábado.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual foi o placar final do jogo entre Bahia e Atlético de Alagoinhas?

O Bahia venceu a partida por 16 a 0, em jogo válido pela Copa do Brasil Sub-20.

Quem foram os destaques da partida?

As joias Ruan Pablo e Dell foram os destaques, marcando três gols cada um.

Qual a importância deste resultado para o Bahia?

Trata-se da maior goleada da história da categoria sub-20 do Bahia em competições nacionais.

Quem será o próximo adversário do Bahia na Copa do Brasil Sub-20?

O clube aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Estrela de Março.

Qual o próximo compromisso dos Pivetes de Aço?

A equipe enfrenta o Náutico neste sábado, em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste.