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Na Sabrina Lopes Estética & Beleza, cada atendimento é pensado com carinho, técnica e precisão, para realçar sua beleza natural com elegância e sofisticação. 💖

💫 Extensão de Cílios

• Volume Egípcio

• Volume Brasileiro

• Fio a Fio

• Efeito Molhado

• Fox Eyes

🌷 Sobrancelhas

• Design

• Design com Henna

• Brow Lamination

✨ Lash Lifting

Trabalhamos com atendimento personalizado, produtos de alta qualidade e um ambiente confortável e seguro, garantindo resultados delicados e impecáveis.

📲 Agende seu horário: (44) 99851-6792

📸 Instagram: @sabrinalopes.estetica

💖 Realce sua beleza com sofisticação e cuidado.

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