Tchau, frio! Brasil tem data marcada para a chegada de uma onda de calor intensa com temperaturas próximas de 40 ºC

A mudança no padrão meteorológico traz alívio para quem sofre com as baixas temperaturas, mas o calor intenso deve ser o protagonista dos próximos dias no país

O inverno brasileiro, que recentemente trouxe temperaturas negativas e até episódios de neve na região Sul, está prestes a passar por uma transformação significativa. A partir desta quarta-feira, dia 9 de setembro, uma nova massa de ar quente começa a ganhar força, alterando o cenário climático em grande parte do território nacional.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o enfraquecimento do sistema de ar polar que dominou os últimos dias permitirá que o calor avance, especialmente sobre o Centro-Oeste e o Sudeste. A transição ocorre devido a uma mudança na circulação atmosférica, impulsionada pela formação de um ciclone no Extremo Sul do Brasil.

A previsão indica que essa mudança não será uniforme, mantendo o contraste entre o calor que chega e o clima mais ameno que ainda persiste em áreas específicas do território brasileiro.

O avanço do calor no Centro-Oeste e Sudeste

A partir desta quarta-feira, o avanço da massa de ar quente será sentido de forma mais evidente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. A circulação de ventos vindos do Norte contribuirá para elevar rapidamente os termômetros, criando o que especialistas chamam de uma bolha de calor sobre o país.

Em estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, as máximas podem atingir marcas impressionantes de até 44 ºC, segundo dados do Meteored. No Sudeste, a expectativa é de que diversas áreas registrem temperaturas acima dos 30 ºC, marcando um contraste acentuado com o frio intenso registrado no início da semana.

O cenário no Sul e a instabilidade climática

Enquanto o calor ganha força em grande parte do Brasil, o Sul do país deve seguir um caminho diferente. No Rio Grande do Sul e em partes de Santa Catarina, a previsão é de que as máximas permaneçam abaixo dos 20 ºC, mantendo um clima mais ameno durante a semana.

Essa disparidade ocorre devido à posição do ciclone, que influencia a circulação dos ventos de maneira distinta. É importante notar que a transição entre essas massas de ar pode gerar uma grande amplitude térmica, com variações bruscas entre as temperaturas mínimas e máximas ao longo do dia.

A possibilidade de novas ondas de frio

Embora a trégua no frio tenha data marcada, o inverno ainda não encerrou seu ciclo. A previsão aponta que, após essa onda de calor, a aproximação de uma frente fria associada ao ciclone poderá favorecer a entrada de uma nova massa de ar polar no território brasileiro.

O comportamento da atmosfera, influenciado pela Oscilação Antártica em fase negativa, mantém a possibilidade de novos deslocamentos de ar frio da Antártida em direção à América do Sul. Portanto, a alternância entre períodos de calor e quedas bruscas nas temperaturas deve continuar sendo uma marca dos próximos dias.

Perguntas Frequentes

Quando as temperaturas começam a subir no Brasil? A elevação das temperaturas tem início nesta quarta-feira, dia 9 de setembro, com o enfraquecimento da massa de ar polar.

Quais regiões serão mais afetadas pelo calor intenso?

O Sul do país também terá temperaturas acima de 30 ºC? Não, a região Sul deve manter um cenário de temperaturas mais amenas, com máximas abaixo dos 20 ºC em grande parte dos municípios.

Por que as temperaturas estão mudando tão rápido? A mudança é causada pela formação de um ciclone no Extremo Sul, que altera a circulação dos ventos e favorece a entrada de uma massa de ar quente vinda do Norte.

Sim, a aproximação de uma frente fria pode trazer novas massas de ar polar, mantendo a alternância entre calor e frio até o fim da estação.