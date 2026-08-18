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Recoleta vs. Boca Juniors, por la vuelta de los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana: horario, equipos y cómo ver el partido

Recoleta vs. Boca Juniors, por la vuelta de los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana: horario, equipos y cómo ver el partido

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Recoleta vs. Boca Juniors, por la vuelta de los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana: horario, equipos y cómo ver el partido
Recoleta vs. Boca Juniors, por la vuelta de los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana: horario, equipos y cómo ver el partido
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Ficha del partido:

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción

Fecha y horario: Martes 18 de agosto a las 19:00h

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

VAR: Leodan González (URU)

El partido en datos:

  • Boca remató seis veces tras una recuperación alta en la ida contra Recoleta, el doble que cualquier otro equipo que disputó esta instancia de la CONMEBOL Sudamericana 2026 (le sigue RB Bragantino, con tres).
     
  • Boca ganó sus últimos ocho partidos visitando a equipos paraguayos en torneos CONMEBOL, incluyendo una definición de octavos de final de Sudamericana: 1-0 a Deportivo Capiatá en 2014 y victoria por penales (4-3).
     
  • Boca avanzó de ronda en 22 de las últimas 24 series de torneos CONMEBOL en las que ganó el partido de ida como local. Las únicas dos excepciones fueron justamente jugando los octavos de final de la Sudamericana: São Paulo en 2007 y Cruzeiro en 2024.
     
  • Recoleta viene de anotar su gol más tempranero en la CONMEBOL Sudamericana 2026 (4:58 contra Boca). El equipo paraguayo convirtió siete de sus ocho tantos en la Copa durante el primer tiempo, abriendo el marcador en cinco de sus ocho compromisos en el actual certamen.
     
  • Sebastián Villa, de Boca, es el jugador con más asistencias (5) y el segundo con más participaciones directas de gol (8) en la temporada 2026 de los torneos CONMEBOL, incluyendo su último paso por Independiente Rivadavia. El jugador colombiano nunca perdió cuando anotó o asistió en estas competencias (13V 3E).

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