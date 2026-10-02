Relatório Australian aponta falhas na proteção infantil em Fortnite, Roblox, Minecraft e Steam

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Um relatório da reguladora Australian eSafety Commission identificou "lacunas significativas" nas medidas de proteção a crianças em quatro plataformas de jogos online: Steam, Roblox, Fortnite e Minecraft. O estudo aponta problemas na detecção de conteúdo nocivo, na verificação de idade e na troca de informações entre provedores.
A eSafety Commissioner Julie Inman Grant afirmou que as plataformas precisam “levantar o nível” para proteger crianças contra alvos predatórios, extorsão sexual, conteúdo extremista violento e outros materiais prejudiciais.
O relatório cita uma declaração da Roblox afirmando que a empresa "prioriza a segurança de nossa comunidade Australian, especialmente os usuários mais jovens" e, em outro ponto, um porta-voz disse que a plataforma "investiu fortemente" em salvaguardas, incluindo checagens de idade obrigatórias. A matéria informa que Valve, Epic Games (Fortnite) e Microsoft (proprietária do Minecraft) foram contatadas para comentar.
A análise da eSafety Commission foi baseada em informações coletadas entre outubro de 2025 e março de 2026. O relatório lembra que nove entre dez crianças Australians de 8 a 17 anos já jogaram games online.
O documento chega em um momento de atenção internacional sobre segurança online na Austrália: o país aprovou, em dezembro passado, uma proibição de redes sociais para menores de 16 anos — medida que não incluiu plataformas de jogos — e avançou em propostas para dar aos usuários a opção de não participar de algoritmos de recomendação em redes sociais.
O que vem a seguir: o relatório pede que os serviços melhorem ferramentas de identificação e combate a danos graves, como exploração sexual infantil e extorsão sexual, e que aumentem a cooperação setorial. O texto não detalha cronograma de implementação de mudanças pelas plataformas.