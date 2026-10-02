Karina Zeviani, ex-The Voice Brasil, morre aos 51 anos após tratamento contra câncer

Cantora e compositora, diagnosticada em 2024, estava em tratamento em São José do Rio Preto; velório será em Jaboticabal nesta sexta (2)

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu na quinta-feira, 1º de outubro de 2026, aos 51 anos, enquanto fazia tratamento contra um câncer, segundo informações da Agência Estado publicadas pelo CGN.

Natural de Jaboticabal (SP), Karina estava em tratamento em São José do Rio Preto (SP) e deixa os pais e o marido. A Funerário Prever informou que o velório ocorre nesta sexta-feira (2) no Complexo Funerário Terra Nossa, em Jaboticabal, e que o sepultamento está previsto para as 17h no Cemitério Municipal.

Tratamento e quadro clínico

segundo CGN da Agência Estado reproduzida pelo CGN, Karina foi diagnosticada com câncer em 2024. Em janeiro de 2026 a doença avançou para o fígado e a artista enfrentou complicações ao longo do ano, incluindo episódios de infecção, anemia que exigiu transfusões de sangue e internação em unidade de terapia intensiva (UTI).

Durante o tratamento, Karina publicou atualizações nas redes sociais e mobilizou uma campanha de arrecadação para custear medicamentos e acompanhamento médico. segundo CGN, ela chegou a relatar mais de 90% de remissão após as primeiras sessões de quimioterapia no início do ano, mas exames posteriores identificaram novos pontos nos ossos e no fígado. A artista também tentou um protocolo de quimioterapia oral por um mês e passou a receber o tratamento por via intravenosa diante da resposta observada.

Carreira e participação no The Voice Brasil

Karina construiu parte da carreira no exterior antes de ganhar projeção nacional. Em 2005 integrou o coletivo norte-americano Thievery Corporation e, em 2008, passou a fazer parte do projeto francês Nouvelle Vague como uma das vocalistas. Após nove anos vivendo entre Londres, Paris e Nova York, ela retornou ao Brasil e lançou o álbum autoral “Amor Inventado” em 2012, com 12 faixas.

No Brasil, participou do programa Som Brasil em 2013 em uma edição dedicada à música sertaneja. A projeção nacional veio em 2020, com sua participação na nona temporada do The Voice Brasil: nas Audições às Cegas, Karina interpretou “Sonhos” (Peninha), recebeu elogios de Lulu Santos e foi convidada por Carlinhos Brown para integrar seu time; avançou até a fase das Batalhas, quando foi eliminada.

Velório e sepultamento

Segundo a Funerário Prever, o velório será realizado no Complexo Funerário Terra Nossa, em Jaboticabal, nesta sexta-feira (2). O sepultamento está marcado para as 17h no Cemitério Municipal da cidade.