Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Seul ameaça ‘ação adicional’ se Ucrânia não pedir desculpas por transferência de prisioneiros

  • Tempo de Leitura1 min

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Seul pressiona por pedido público de desculpas após Volodymyr Zelensky revelar em Assembleia da ONU que dois prisioneiros norte-coreanos foram enviados ao Sul; Kiev diz ser ‘mal-entendido diplomático’.

O President sul-coreano Lee Jae Myung ameaçou adotar uma "ação adicional" não especificada caso a Ucrânia não peça publicamente desculpas após o President Volodymyr Zelensky ter divulgado, na Assembleia Geral da ONU, que dois prisioneiros norte-coreanos foram enviados para a Coreia do Sul.

A revelação de Zelensky irritou Seul, que afirma que a transferência deveria ter sido mantida em sigilo. A BBC relata que o governo sul-coreano disse que Kiev solicitou confidencialidade tanto para proteger as famílias dos norte-coreanos quanto para evitar críticas relacionadas a uma eventual troca de prisioneiros.

Declarações das partes

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, descreveu o episódio como “um ‘mal-entendido diplomático'” e afirmou, segundo a BBC, que Kiev está “trabalhando” para resolver a situação. Em resposta, Lee publicou no X que o caso trata da “dignidade do povo e da nação coreana”.

O escritório do President sul-coreano afirmou que Seul esperava um pedido de desculpas público; o gabinete de Zelensky respondeu dizendo que os dois países não tinham acordo para manter a transferência confidencial, o que acirrou o impasse.

Contexto e repercussões

A matéria também observa que, apesar de Seul ter demonstrado simpatia à Ucrânia desde a invasão russa em larga escala, a Coreia do Sul mantém uma política de longa data de não fornecer armas letais a países em conflito ativo.

Próximos passos

De acordo com a fonte, a Ucrânia afirmou estar trabalhando para resolver o caso “em um futuro muito próximo”, mas não há, até o momento coberto pela reportagem, confirmação de que um pedido público de desculpas será apresentado.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40600

Posts relacionados