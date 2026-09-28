Taylor Swift, Charli XCX e Lisa no ‘tapete azul’ dos MTV VMAs 2026

Artistas desfilaram em uma versão azul do tradicional tapete vermelho antes do MTV Video Music Awards 2026 em Los Angeles, segundo a BBC.

Segundo a BBC, Taylor Swift, Charli XCX e Lisa estiveram entre as celebridades que desfilaram em uma versão azul do tradicional tapete vermelho antes do MTV Video Music Awards 2026, em Los Angeles.

A cobertura em vídeo publicada pela BBC destacou alguns dos melhores looks apresentados no evento.

Registro da cobertura

O vídeo citado foi publicado pela BBC em 28 de setembro de 2026 e mostra imagens do momento em que artistas e convidados chegaram ao local.

Para ver os looks e a passagem das celebridades pelo tapete, a reportagem em vídeo da BBC reúne as imagens completas do evento.