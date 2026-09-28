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Taylor Swift, Charli XCX e Lisa no ‘tapete azul’ dos MTV VMAs 2026

  • Tempo de Leitura1 min

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Artistas desfilaram em uma versão azul do tradicional tapete vermelho antes do MTV Video Music Awards 2026 em Los Angeles, segundo a BBC.

Segundo a BBC, Taylor Swift, Charli XCX e Lisa estiveram entre as celebridades que desfilaram em uma versão azul do tradicional tapete vermelho antes do MTV Video Music Awards 2026, em Los Angeles.

A cobertura em vídeo publicada pela BBC destacou alguns dos melhores looks apresentados no evento.

Registro da cobertura

O vídeo citado foi publicado pela BBC em 28 de setembro de 2026 e mostra imagens do momento em que artistas e convidados chegaram ao local.

Para ver os looks e a passagem das celebridades pelo tapete, a reportagem em vídeo da BBC reúne as imagens completas do evento.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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