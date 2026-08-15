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Resultado da Lotofácil — concurso 3762
Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 10 – 13 – 16 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25
Data do sorteio: 14/08/2026.
Arrecadação: R$ 35.240.663,50.
O próximo concurso será o 3763.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.