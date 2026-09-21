









Resultado da Lotofácil — concurso 3784

Confira abaixo o resultado da Lotofácil, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotofácil — concurso 3784

Dezenas sorteadas:

01 – 02 – 08 – 10 – 11 – 12 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

Data do sorteio: 20/09/2026.

Premiação da Lotofácil

15 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 3.999.286,18

14 acertos — Ganhadores: 283 — Prêmio: R$ 1.844,33

13 acertos — Ganhadores: 10.921 — Prêmio: R$ 35,00

12 acertos — Ganhadores: 135.259 — Prêmio: R$ 14,00

11 acertos — Ganhadores: 724.559 — Prêmio: R$ 7,00

Arrecadação: R$ 29.877.690,50.

Próximo concurso da Lotofácil

O próximo concurso será o 3785.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotofácil pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.