Resultado da Timemania — concurso 2444

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2444

Dezenas sorteadas:

11 – 21 – 44 – 62 – 64 – 69 – 74

Data do sorteio: 20/09/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 152 — Prêmio: R$ 1.641,65

4 acertos — Ganhadores: 2.920 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 28.042 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 6.321 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.860.392,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2445.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 15.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: SAO BERNARDO /SP.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.