Resultado da Mega-Sena — concurso 3060

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3060

Dezenas sorteadas:

06 – 15 – 23 – 36 – 37 – 38

Data do sorteio: 20/09/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 54 — Prêmio: R$ 32.111,66

4 acertos — Ganhadores: 3.075 — Prêmio: R$ 929,52

Arrecadação: R$ 43.515.114,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3061.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 32.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.