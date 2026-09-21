Resultado da Quina — concurso 7122

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7122

Dezenas sorteadas:

22 – 33 – 35 – 36 – 72

Data do sorteio: 20/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 24 — Prêmio: R$ 10.901,32

3 acertos — Ganhadores: 2.427 — Prêmio: R$ 102,66

2 acertos — Ganhadores: 56.586 — Prêmio: R$ 4,40

Arrecadação: R$ 5.690.181,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7123.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.