Homem é detido ao tentar buscar filho com faca em escola de Cascavel

Funcionários da escola no bairro São Cristóvão acionaram a Guarda Municipal; o homem não tinha autorização da mãe e foi levado à delegacia.

Na tarde de 2 de outubro de 2026, um homem foi detido pela Guarda Municipal após tentar buscar o próprio filho em uma escola do bairro São Cristóvão, em Cascavel, segundo a CGN.

Funcionários da instituição perceberam que o homem estava com uma faca de churrasco presa à cintura e, por não haver autorização da mãe para a retirada da criança, acionaram a Guarda Municipal. A abordagem ocorreu sem resistência e ninguém ficou ferido.

homem detido em escola Cascavel: abordagem da Guarda Municipal

De acordo com a Guarda Municipal, além de portar a faca, o homem não apresentou documento que comprovasse autorização da mãe, conforme exigido pela escola. Os agentes controlaram a situação no local e o encaminharam à delegacia para os procedimentos cabíveis, informou a CGN.

Procedimentos da escola e apoio à criança

A direção da escola afirmou que segue protocolos de segurança para a retirada dos alunos e afirmou, segundo a CGN, que casos como este são tratados com máxima atenção para garantir a integridade de crianças e funcionários. A instituição informou ainda que oferece apoio psicológico à criança, se necessário.

Orientação à comunidade

A Guarda Municipal orienta pais e responsáveis sobre a importância de respeitar as normas das instituições de ensino, especialmente quanto à autorização para retirada de menores, conforme relato publicado pela CGN.