Resultado da Lotomania — concurso 2969

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2969

Dezenas sorteadas:

00 – 13 – 15 – 21 – 25 – 38 – 40 – 47 – 55 – 56 – 57 – 58 – 62 – 68 – 70 – 75 – 84 – 86 – 90 – 99

Data do sorteio: 28/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 5 — Prêmio: R$ 39.000,89

18 acertos — Ganhadores: 38 — Prêmio: R$ 3.207,31

17 acertos — Ganhadores: 384 — Prêmio: R$ 317,39

16 acertos — Ganhadores: 2.464 — Prêmio: R$ 49,46

15 acertos — Ganhadores: 11.063 — Prêmio: R$ 11,01

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 3.976.047,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2970.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.