Resultado da Quina — concurso 7104

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7104

Dezenas sorteadas:

07 – 51 – 61 – 66 – 75

Data do sorteio: 28/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 25 — Prêmio: R$ 14.683,00

3 acertos — Ganhadores: 2.373 — Prêmio: R$ 147,32

2 acertos — Ganhadores: 61.147 — Prêmio: R$ 5,71

Arrecadação: R$ 7.983.450,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7105.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 9.200.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.