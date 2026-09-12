Resultado da Lotomania — concurso 2974

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2974

Dezenas sorteadas:

03 – 07 – 10 – 13 – 20 – 23 – 26 – 29 – 31 – 37 – 42 – 46 – 47 – 58 – 59 – 61 – 73 – 79 – 92 – 95

Data do sorteio: 11/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 63.120,17

18 acertos — Ganhadores: 57 — Prêmio: R$ 2.076,32

17 acertos — Ganhadores: 474 — Prêmio: R$ 249,68

16 acertos — Ganhadores: 2.692 — Prêmio: R$ 43,96

15 acertos — Ganhadores: 11.735 — Prêmio: R$ 10,08

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 3.860.970,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2975.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.