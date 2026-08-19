Resultado da Mega-Sena — concurso 3046

Confira abaixo o resultado da Mega-Sena, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Mega-Sena — concurso 3046

Dezenas sorteadas:

16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52

Data do sorteio: 18/08/2026.

Premiação da Mega-Sena

6 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

5 acertos — Ganhadores: 38 — Prêmio: R$ 50.460,11

4 acertos — Ganhadores: 3.041 — Prêmio: R$ 1.039,35

Arrecadação: R$ 48.118.878,00.

Próximo concurso da Mega-Sena

O próximo concurso será o 3047.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 50.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Mega-Sena pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.