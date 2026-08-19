Prefeitura de Rondonópolis intensifica atuação com criação e treinamento de brigada indígena

A Prefeitura de Rondonópolis segue intensificando a atuação no combate às queimadas com a ampliação na contratação de brigadistas. Nesta segunda-feira (17), seis brigadistas indígenas contratados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária (Semmaap) passaram por treinamento realizado por bombeiros militares do 3º Batalhão Bombeiros Militar de Mato Grosso em Rondonópolis.

O treinamento dos seis brigadistas foi realizado na Terra Indígena Tadarimana e também na sede do 3º Batalhão Bombeiro Militar. A intenção é preparar os indígenas para dar uma resposta imediata no controle de eventuais queimadas na reserva indígena. Eles terão atuação exclusiva na Tadarimana, o que é necessário devido ao tamanho da área.

O secretário de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária, Álvaro Fachim, destaca que a formação de uma brigada indígena é de suma importância, pois em eventuais problemas de incêndios há uma resposta imediata no local até a chegada do Corpo de Bombeiros. “Essa resposta rápida de atuação ao combate é crucial para o não avanço das chamas ou até para conter o incêndio”, explica.

O trabalho dos brigadistas indígenas, conforme ressalta o secretário, é tão importante quanto a realização das ações preventivas na terra indígena, como a execução de aceiros, que são faixas de terra sem vegetação. Eles ajudam no combate aos incêndios florestais impedindo o avanço das chamas como uma barreira contra o fogo.

O secretário reforça que a contratação da brigada indígena vem somar com as demais ações do Município na prevenção e combate às queimadas neste período de seca extrema, como a assinatura do prefeito Cláudio Ferreira de um convênio entre Prefeitura e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso para a criação de uma brigada mista, a contratação de brigadistas para atuação no Município e a contratação de caminhões pipas para auxiliar no combate ao fogo.