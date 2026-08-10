Crianças de 3 e 5 anos são encontradas mortas dentro de carro na Zona Sul de SP; pai é preso em flagrante

Segundo o relato da mulher à polícia, ela viveu por cerca de oito anos com o ex-companheiro, com quem teve duas filhas, de 3 e 5 anos. Os dois estavam separados desde março, após episódios de agressão e traição, e, segundo ela, o homem passou a persegui-la e ameaçá-la depois do fim do relacionamento. As agressões anteriores, porém, nunca haviam sido registradas em uma delegacia.