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Crianças de 3 e 5 anos são encontradas mortas dentro de carro na Zona Sul de SP; pai é preso em flagrante

Crianças de 3 e 5 anos são encontradas mortas dentro de carro na Zona Sul de SP; pai é preso em flagrante

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Crianças de 3 e 5 anos são encontradas mortas dentro de carro na Zona Sul de SP; pai é preso em flagrante
1 de 2 Carro onde as crianças foram encontradas mortas — Foto: Reprodução

Segundo o relato da mulher à polícia, ela viveu por cerca de oito anos com o ex-companheiro, com quem teve duas filhas, de 3 e 5 anos. Os dois estavam separados desde março, após episódios de agressão e traição, e, segundo ela, o homem passou a persegui-la e ameaçá-la depois do fim do relacionamento. As agressões anteriores, porém, nunca haviam sido registradas em uma delegacia.

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Corinthia Mes

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