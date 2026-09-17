Resultado da Quina — concurso 7119

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7119

Dezenas sorteadas:

19 – 20 – 24 – 70 – 77

Data do sorteio: 16/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 23 — Prêmio: R$ 9.688,60

3 acertos — Ganhadores: 1.821 — Prêmio: R$ 116,54

2 acertos — Ganhadores: 48.573 — Prêmio: R$ 4,36

Arrecadação: R$ 4.846.458,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7120.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1.200.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.