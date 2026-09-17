Resultado da Lotomania — concurso 2976

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania — concurso 2976

Dezenas sorteadas:

02 – 07 – 20 – 24 – 25 – 26 – 29 – 32 – 33 – 41 – 47 – 49 – 53 – 65 – 78 – 79 – 91 – 92 – 93 – 95

Data do sorteio: 16/09/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 3 — Prêmio: R$ 60.933,41

18 acertos — Ganhadores: 39 — Prêmio: R$ 2.929,49

17 acertos — Ganhadores: 438 — Prêmio: R$ 260,84

16 acertos — Ganhadores: 2.676 — Prêmio: R$ 42,69

15 acertos — Ganhadores: 11.854 — Prêmio: R$ 9,63

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 3.727.209,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2977.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 2.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.