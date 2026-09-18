Resultado da Quina — concurso 7120

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina — concurso 7120

Dezenas sorteadas:

12 – 40 – 64 – 66 – 67

Data do sorteio: 17/09/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 1 — Prêmio: R$ 1.121.107,61

4 acertos — Ganhadores: 19 — Prêmio: R$ 13.559,84

3 acertos — Ganhadores: 1.525 — Prêmio: R$ 160,89

2 acertos — Ganhadores: 41.889 — Prêmio: R$ 5,85

Arrecadação: R$ 5.603.301,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7121.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.