Resultado da Timemania — concurso 2440

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania — concurso 2440

Dezenas sorteadas:

20 – 45 – 51 – 65 – 68 – 77 – 80

Data do sorteio: 10/09/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 2 — Prêmio: R$ 77.322,96

5 acertos — Ganhadores: 140 — Prêmio: R$ 1.578,01

4 acertos — Ganhadores: 2.358 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 23.443 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 4.801 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 2.504.463,50.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2441.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 13.500.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: VOLTA REDONDA /RJ.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.