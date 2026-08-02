[Resultado Time Mania] – 2026-08-02 11:56:00

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Resultado da Timemania concurso 2423
Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
08 – 25 – 26 – 28 – 50 – 77 – 80
Data do sorteio: 02/08/2026.
Arrecadação: R$ 1.895.131,00.
O próximo concurso será o 2424.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 6.300.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
Time do coração: TOMBENSE /MG.
O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.
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