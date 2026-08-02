[Resultado Time Mania] – 2026-08-02 11:56:00

Resultado da Timemania concurso 2423

Confira abaixo o resultado da Timemania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Timemania concurso 2423

Dezenas sorteadas:

08 – 25 – 26 – 28 – 50 – 77 – 80

Data do sorteio: 02/08/2026.

Premiação da Timemania

7 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

6 acertos — Ganhadores: 4 — Prêmio: R$ 28.934,61

5 acertos — Ganhadores: 92 — Prêmio: R$ 1.797,18

4 acertos — Ganhadores: 2.029 — Prêmio: R$ 10,50

3 acertos — Ganhadores: 19.542 — Prêmio: R$ 3,50

Time do Coração — Ganhadores: 3.666 — Prêmio: R$ 8,50

Arrecadação: R$ 1.895.131,00.

Próximo concurso da Timemania

O próximo concurso será o 2424.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 6.300.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Time do coração: TOMBENSE /MG.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Timemania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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