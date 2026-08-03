[Resultado Quina]-2026-08-03 11:51:00

Resultado da Quina concurso 7082

Confira abaixo o resultado da Quina, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Quina concurso 7082

Dezenas sorteadas:

17 – 38 – 50 – 63 – 78

Data do sorteio: 03/08/2026.

Premiação da Quina

5 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

4 acertos — Ganhadores: 26 — Prêmio: R$ 12.675,20

3 acertos — Ganhadores: 2.033 — Prêmio: R$ 154,38

2 acertos — Ganhadores: 56.032 — Prêmio: R$ 5,60

Arrecadação: R$ 7.167.438,00.

Próximo concurso da Quina

O próximo concurso será o 7083.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 3.600.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Quina pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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