[Resultado Lotomania] – 2026-08-03 11:55:00

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Resultado da Lotomania concurso 2958
Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.
Dezenas sorteadas:
03 – 04 – 07 – 11 – 12 – 21 – 26 – 33 – 38 – 71 – 73 – 74 – 78 – 80 – 84 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95
Data do sorteio: 03/08/2026.
Arrecadação: R$ 5.836.158,00.
O próximo concurso será o 2959.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 7.000.000,00.
Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.
O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.
Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.
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