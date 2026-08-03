[Resultado Lotomania] – 2026-08-03 11:55:00

Resultado da Lotomania concurso 2958

Confira abaixo o resultado da Lotomania, com as dezenas sorteadas, informações da premiação e dados do próximo concurso. O conteúdo é atualizado automaticamente com base nos dados disponibilizados pela CAIXA.

Resultado da Lotomania concurso 2958

Dezenas sorteadas:

03 – 04 – 07 – 11 – 12 – 21 – 26 – 33 – 38 – 71 – 73 – 74 – 78 – 80 – 84 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95

Data do sorteio: 03/08/2026.

Premiação da Lotomania

20 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

19 acertos — Ganhadores: 4 — Prêmio: R$ 71.558,30

18 acertos — Ganhadores: 60 — Prêmio: R$ 2.981,60

17 acertos — Ganhadores: 619 — Prêmio: R$ 289,00

16 acertos — Ganhadores: 3.923 — Prêmio: R$ 45,60

15 acertos — Ganhadores: 16.157 — Prêmio: R$ 11,07

0 acertos — Ganhadores: 0 — Prêmio: R$ 0,00

Arrecadação: R$ 5.836.158,00.

Próximo concurso da Lotomania

O próximo concurso será o 2959.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 7.000.000,00.

Local do sorteio: ESPAÇO DA SORTE.

Onde conferir o resultado

O resultado oficial da Lotomania pode ser conferido nos canais oficiais das Loterias CAIXA. Os dados deste feed são apresentados automaticamente para facilitar a consulta dos leitores do Ubiratã Online.

Confira sempre os canais oficiais da CAIXA para validação do resultado e da premiação.

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