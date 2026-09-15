Revalida 2026/2: médicos formados no exterior têm até dia 19 para enviar Diplomas e garantir participação na segunda etapa

Os Participante da primeira etapa do Revalida 2026/2 devem realizar o envio do Diplomas de medicina até o próximo sábado, dia 19 de setembro, para seguir no processo

Os médicos formados em instituições estrangeiras que participam da segunda edição de 2026 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida) precisam ficar atentos ao calendário. O prazo para a comprovação da conclusão do curso de graduação termina neste sábado, dia 19.

A documentação, que inclui Diplomas, certificado ou declaração de conclusão, deve ser enviada diretamente pela Página do Participante, dentro do Sistema Revalida, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o envio é obrigatório para todos os candidatos que desejam avançar para a fase subsequente do exame, independentemente do desempenho obtido na avaliação teórica anterior.

Por que o envio do Diplomas é essencial para o Revalida

O envio do Diplomas é uma etapa decisiva para quem busca a validação profissional no Brasil. De acordo com o edital do Revalida 2026/2, os candidatos que não cumprirem o prazo estabelecido não poderão realizar a inscrição na segunda etapa, mesmo que tenham alcançado a nota de corte de 60 ou mais pontos na prova objetiva.

A segunda etapa do exame é focada na avaliação das habilidades clínicas dos profissionais. Ela verifica se o Médicos graduado no exterior possui os conhecimentos e competências necessários para atuar no país, seguindo os princípios e as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

O funcionamento do exame e a atuação no Brasil

O Revalida é uma iniciativa organizada pelos ministérios da Educação e da Saúde. O objetivo central é dar validade aos diplomas Estrangeiras, permitindo que médicos brasileiros e Estrangeiras formados fora do país possam exercer a profissão em solo nacional com segurança e qualidade técnica.

A avaliação é composta por duas fases distintas, sendo a teórica e a prática. As diretrizes aplicadas baseiam-se na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, abrangendo atendimentos em atenção primária, ambulatorial, hospitalar, urgência, emergência e comunitária.

Critérios de aprovação e validação

A aprovação no exame atesta que a formação obtida no exterior é plenamente compatível com as exigências das universidades brasileiras. É importante ressaltar que a revalidação efetiva dos diplomas é realizada por instituições públicas de ensino superior que aderiram ao modelo do Revalida.

Manter a documentação em dia e seguir rigorosamente as datas do cronograma é o passo principal para evitar a desclassificação do processo. O candidato deve garantir que o arquivo enviado esteja legível e conforme as exigências do sistema do Inep.

Perguntas Frequentes

Qual é o prazo final para enviar o Diplomas no Revalida 2026/2?O prazo final para o envio do Diplomas ou certificado é o dia 19 de setembro de 2026.

Onde devo realizar o envio do documento?

O envio deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, no Sistema Revalida, dentro do site do Inep.

O que acontece se eu não enviar o Diplomas a tempo?O candidato que não enviar a documentação exigida não poderá se inscrever na segunda etapa do exame, mesmo que tenha atingido a nota de corte na prova teórica.

O que é avaliado na segunda etapa do Revalida?A segunda etapa avalia as habilidades clínicas do Médicos, verificando se ele está apto a atuar no Brasil dentro dos princípios do SUS.

Quem organiza o Revalida?

O exame é organizado pelos ministérios da Educação e da Saúde, com o objetivo de verificar se médicos formados no exterior possuem os conhecimentos exigidos para o exercício profissional no Brasil.