Fomento Paraná libera Microcrédito Rural de até R$ 20 mil com juros zero para mulheres Produtora

Governo do Paraná lança Microcrédito Rural com condições especiais para fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento econômico local

O Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Fomento Paraná, anunciou oficialmente o lançamento de uma linha de Microcrédito Rural. A iniciativa disponibiliza um aporte de R$ 30 milhões destinado a microempreendimentos da agricultura familiar, buscando oferecer suporte financeiro para produtores que enfrentam dificuldades técnicas no acesso ao crédito bancário tradicional.

Conforme informações divulgadas pelo veículo Banda B, o programa está alinhado às diretrizes do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O objetivo central é ampliar o acesso ao capital no campo, focando na inclusão Financeiras e no fortalecimento das unidades rurais que possuem faturamento anual de até R$ 360 mil.

A seguir, entenda como funcionam as taxas, os prazos e os requisitos necessários para realizar a solicitação do benefício.

Condições diferenciadas para homens e mulheres

O programa estabelece regras distintas para incentivar a produtividade. Para os produtores homens, a taxa de juros é de 0,78% ao mês, desde que os pagamentos sejam realizados em dia. Já o Microcrédito Mulher Rural oferece uma condição de juro zero para agricultoras que gerenciam unidades familiares, reforçando o apoio ao empreendedorismo feminino no setor.

Regras e limites de valor liberados

Para ter acesso aos recursos, é obrigatório que o Produtora possua inscrição ativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), documento emitido pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR). O Limites de crédito disponível varia de acordo com o tempo de registro no sistema do Produtora rural.

Agricultores com registro no CAF há mais de 12 meses podem solicitar até R$ 20 mil. Para aqueles que possuem cadastro há menos de um ano, o teto estabelecido é de até R$ 10 mil. A medida busca garantir que o crédito seja direcionado de forma precisa para quem realmente necessita de suporte para manter a atividade Produtivo.

Como solicitar o crédito

Os interessados devem procurar os canais municipais de atendimento, que incluem as Salas do Empreendedor e as Agências do Trabalhador nas Prefeitura. Também é possível buscar orientação com os extensionistas do IDR-Paraná. Em Curitiba, o atendimento ocorre na sede da Fomento Paraná ou via agendamento nos Espaços do Empreendedor da Prefeitura.

A rede de atendimento da Fomento Paraná já cobre mais de 330 municípios Paranaense. A importância dessa capilaridade foi destacada pelo diretor-presidente da instituição, Claudio Stabile, que afirmou: Não é só facilitar o crédito, mas ofertar um crédito justo, que o Produtora consiga pagar.

FAQ: Perguntas frequentes

Quem pode solicitar o Microcrédito Rural? Produtores familiares com inscrição ativa no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

Qual o valor máximo que posso solicitar? O Limites é de até R$ 20 mil para quem possui CAF há mais de 12 meses, e até R$ 10 mil para Cadastro mais recentes.

Mulheres possuem condições especiais? Sim, o Microcrédito Mulher Rural oferece taxa de juro zero para agricultoras que gerenciam a unidade familiar, mediante adimplência.

O que pode ser financiado com esse recurso? O crédito pode ser usado para investimentos, como obras e compra de máquinas, ou capital de giro, como a compra de sementes e defensivos.

Onde devo realizar o pedido do financiamento? O pedido deve ser feito através de agentes de crédito nas Salas do Empreendedor, Agências do Trabalhador ou via atendimento on-line da Fomento Paraná.