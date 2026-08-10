Revitalização da Ponte Ayrton Senna reforça segurança e melhora logística entre PR e MS

A Ponte Ayrton Senna, que conecta os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul com extensão de 3,6 quilômetros sobre o Rio Paraná, está passando por uma revitalização significativa conduzida pela concessionária Via Campo. A intervenção, considerada a maior realizada na estrutura em anos, tem como foco principal a recuperação do pavimento, fortalecimento da durabilidade da ponte e a garantia de mais segurança para os milhares de veículos que passam diariamente pelo local.

Segundo o gerente de Obras da Via Campo, Andersom Barroso, o trabalho é estratégico para a infraestrutura regional e reforça a importância da ponte como um corredor essencial à logística nacional. Ele destaca que a revitalização proporciona mais segurança, conforto e confiabilidade para caminhões, ônibus e veículos leves que utilizam essa via diariamente.

Intervenções para conservação e segurança

O projeto de revitalização compreende diversos serviços destinados à conservação da estrutura, incluindo a recuperação do pavimento, recomposição das juntas de dilatação e reparos localizados no tabuleiro. Além disso, são realizadas melhorias na sinalização e demais medidas técnicas necessárias para restabelecer as condições ideais de trafegabilidade.

Essas intervenções não apenas corrigem desgastes causados pelo tempo e pelo intenso fluxo de veículos, mas também ampliam a vida útil da ponte, um ativo rodoviário fundamental para a ligação entre as regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil.

Benefícios para motoristas e redução de impactos no trânsito

Após a conclusão dos trabalhos, os usuários da ponte contarão com um pavimento requalificado que oferece mais conforto ao dirigir, melhor aderência dos pneus e redução das irregularidades na pista, fatores que aumentam a segurança especialmente para veículos pesados.

Para minimizar os transtornos no tráfego durante a execução da obra, a Via Campo optou por concentrar as atividades no período noturno. Essa decisão foi baseada em estudos técnicos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Prefeitura de Guaíra e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), permitindo acelerar o cronograma da revitalização e reduzir os impactos para quem transita na região durante o dia.

Preservação de um patrimônio rodoviário estratégico

A Ponte Ayrton Senna é reconhecida como a terceira maior ponte do país e desempenha papel vital na movimentação de cargas e pessoas entre dois importantes estados brasileiros. A intervenção atual visa garantir a manutenção dessa infraestrutura essencial, evitando a necessidade de futuras correções corretivas e aumentando a confiabilidade para o fluxo rodoviário regional.

Perguntas frequentes

Qual a extensão da Ponte Ayrton Senna?

A ponte tem 3,6 quilômetros de extensão, atravessando o Rio Paraná e ligando os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.

Quais serviços estão sendo realizados na revitalização?

As intervenções incluem recuperação do pavimento, recomposição das juntas de dilatação, reparos no tabuleiro da ponte, além de melhorias na sinalização e outras ações para garantir boas condições de trafegabilidade.

Como a concessionária minimiza os impactos no trânsito durante as obras?

A Via Campo concentra as atividades no período noturno, seguindo estudos técnicos em conjunto com PRF, Prefeitura de Guaíra e ANTT, para acelerar os trabalhos e reduzir os reflexos no tráfego diurno.