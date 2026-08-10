Revitalização da Ponte Ayrton Senna reforça segurança e melhora logística entre PR e MS

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A Ponte Ayrton Senna, que conecta os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul com extensão de 3,6 quilômetros sobre o Rio Paraná, está passando por uma revitalização significativa conduzida pela concessionária Via Campo. A intervenção, considerada a maior realizada na estrutura em anos, tem como foco principal a recuperação do pavimento, fortalecimento da durabilidade da ponte e a garantia de mais segurança para os milhares de veículos que passam diariamente pelo local.
Segundo o gerente de Obras da Via Campo, Andersom Barroso, o trabalho é estratégico para a infraestrutura regional e reforça a importância da ponte como um corredor essencial à logística nacional. Ele destaca que a revitalização proporciona mais segurança, conforto e confiabilidade para caminhões, ônibus e veículos leves que utilizam essa via diariamente.
O projeto de revitalização compreende diversos serviços destinados à conservação da estrutura, incluindo a recuperação do pavimento, recomposição das juntas de dilatação e reparos localizados no tabuleiro. Além disso, são realizadas melhorias na sinalização e demais medidas técnicas necessárias para restabelecer as condições ideais de trafegabilidade.
Essas intervenções não apenas corrigem desgastes causados pelo tempo e pelo intenso fluxo de veículos, mas também ampliam a vida útil da ponte, um ativo rodoviário fundamental para a ligação entre as regiões Sul e Centro-Oeste do Brasil.
Após a conclusão dos trabalhos, os usuários da ponte contarão com um pavimento requalificado que oferece mais conforto ao dirigir, melhor aderência dos pneus e redução das irregularidades na pista, fatores que aumentam a segurança especialmente para veículos pesados.
Para minimizar os transtornos no tráfego durante a execução da obra, a Via Campo optou por concentrar as atividades no período noturno. Essa decisão foi baseada em estudos técnicos em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Prefeitura de Guaíra e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), permitindo acelerar o cronograma da revitalização e reduzir os impactos para quem transita na região durante o dia.
A Ponte Ayrton Senna é reconhecida como a terceira maior ponte do país e desempenha papel vital na movimentação de cargas e pessoas entre dois importantes estados brasileiros. A intervenção atual visa garantir a manutenção dessa infraestrutura essencial, evitando a necessidade de futuras correções corretivas e aumentando a confiabilidade para o fluxo rodoviário regional.
A ponte tem 3,6 quilômetros de extensão, atravessando o Rio Paraná e ligando os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul.
As intervenções incluem recuperação do pavimento, recomposição das juntas de dilatação, reparos no tabuleiro da ponte, além de melhorias na sinalização e outras ações para garantir boas condições de trafegabilidade.
A Via Campo concentra as atividades no período noturno, seguindo estudos técnicos em conjunto com PRF, Prefeitura de Guaíra e ANTT, para acelerar os trabalhos e reduzir os reflexos no tráfego diurno.