Rio de Janeiro lança aplicativo SISP Cidadão para receber denúncias de irregularidades eleitorais em tempo real

O novo aplicativo SISP Cidadão chega ao Rio de Janeiro como uma ferramenta tecnológica para auxiliar no combate a irregularidades durante o período eleitoral de 2026.

Moradores de todo o estado do Rio de Janeiro agora contam com uma nova forma de fiscalizar o processo democrático. O aplicativo SISP Cidadão foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para centralizar denúncias de crimes eleitorais.

A plataforma permite que qualquer cidadão registre ocorrências como compra de votos, boca de urna e propaganda irregular de maneira ágil. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o sistema envia os dados diretamente para técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

Como funciona o envio de denúncias

O uso da ferramenta é intuitivo e focado na facilidade de operação. O usuário pode anexar fotos, vídeos e imagens da galeria do celular, ou até mesmo inserir links que comprovem a suposta irregularidade. Além disso, a tecnologia permite o envio de relatos por voz utilizando o microfone do aparelho.

Outro diferencial é o uso da geolocalização, que permite informar o local exato onde o problema está ocorrendo. O cidadão pode optar pelo envio anônimo, mas, ao se identificar, recebe um número de protocolo para acompanhar o andamento da denúncia e receber notificações sobre o processo.

Mapa interativo e colaboração popular

O aplicativo também se destaca por possuir um mapa de denúncias. Essa funcionalidade permite que outros usuários visualizem e confirmem relatos feitos por outras pessoas, criando uma rede de fiscalização colaborativa em todo o território fluminense.

O SISP Cidadão já está disponível para download gratuito nas lojas oficiais de Aplicativo para dispositivos Apple e Android. A iniciativa busca dar mais transparência e rapidez à apuração de crimes eleitorais que possam comprometer a lisura do pleito.

Uso do aplicativo Pardal em todo o Brasil

Além da ferramenta específica do Rio de Janeiro, o país utiliza o aplicativo Pardal para o recebimento de denúncias relacionadas à propaganda eleitoral irregular em âmbito nacional. O sistema monitora abusos como uso de alto-falantes, amplificadores de som e distribuição indevida de material gráfico.

Até a última quinta-feira (1º), o Pardal já havia registrado mais de 57 mil denúncias em todo o Brasil. A maior parte das comunicações recebidas pelo sistema refere-se a irregularidades cometidas em vias Pública, sendo um dos principais canais de denúncia para o eleitorado brasileiro.

Perguntas Frequentes

Quais tipos de irregularidades posso denunciar pelo SISP Cidadão?

Você pode denunciar compra de votos, boca de urna e propaganda irregular no estado do Rio de Janeiro.

É possível fazer uma denúncia sem se identificar?

Sim, o aplicativo permite o envio de denúncias anônimas, embora a identificação permita o acompanhamento por protocolo.

Onde posso baixar o SISP Cidadão?O aplicativo está disponível gratuitamente nas lojas de Aplicativo da Apple e do Google (Android).

Como funciona o aplicativo Pardal?

O Pardal é um canal nacional para denunciar propaganda eleitoral irregular, como uso de alto-falantes e distribuição de material gráfico.

O que acontece após o envio da denúncia?

Os dados são encaminhados para técnicos do TRE-RJ ou órgãos responsáveis para a devida apuração e análise do caso.