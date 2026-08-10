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Trabalhador informal sorridente mostra cartão e celular com app financeiro

Desenrola Adimplentes começa a operar para troca de crédito com juros baixos

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Trabalhador informal sorridente mostra cartão e celular com app financeiro
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Entrou em funcionamento nesta segunda-feira (10) a modalidade Desenrola Adimplentes, parte do programa Desenrola do governo federal destinada a trabalhadores informais que mantém suas obrigações financeiras em dia. Segundo informações da Agência Brasil, a linha possibilita a troca de empréstimos com juros altos por crédito com taxas de até 1,99% ao mês e valores que podem chegar a R$ 15 mil.

Essa etapa do programa foi lançada após ajustes nas regras para ampliar a participação de instituições financeiras, buscando alcançar consumidores adimplentes e ampliar o acesso ao crédito no país.

Uma das três frentes do pacote de crédito do governo

O Desenrola Adimplentes integra um conjunto de três iniciativas oficiais que visam facilitar o acesso ao crédito. Além dos trabalhadores informais, o pacote contempla uma linha específica para estudantes e ex-estudantes quites com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), além de medidas voltadas aos trabalhadores com carteira assinada.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que esta nova fase amplia o alcance do programa, que originalmente focava na renegociação de dívidas de inadimplentes. “O valor que a gente defende no Desenrola é o pagamento, em dia, das contas. Os depoimentos que ouvimos mostram que as pessoas queriam pagar, mas não conseguiam. Agora, com essa ajuda do governo, elas podem voltar a pagar em dia”, explicou durante o lançamento.

Origem e impacto do programa Desenrola

Lançado em 2023, o Desenrola foi pensado para facilitar a renegociação de débitos e promover a recuperação financeira das famílias brasileiras. De acordo com o governo, o programa beneficiou até o momento 7,5 milhões de famílias. Com o lançamento do Desenrola Adimplentes, o objetivo é também incentivar clientes que mantêm suas obrigações financeiras regulares.

Alerta contra fraudes em renegociações de dívidas

Em função da ampla divulgação do programa Desenrola e outras iniciativas de renegociação de dívidas, o Ministério da Fazenda alertou a população sobre golpes que utilizam anúncios falsos, mensagens e links fraudulentos para atrair interessados. Conforme a pasta, as renegociações devem ser feitas exclusivamente nas instituições financeiras, sem intermediações por sites governamentais ou via envio de links por SMS e aplicativos.

Um levantamento do NetLab/UFRJ apontou 544 anúncios fraudulentos nas plataformas da Meta entre abril e junho deste ano. Ainda segundo o estudo, 38% desses golpes utilizavam inteligência artificial, e 72% utilizavam indevidamente a imagem do governo e marcas conhecidas para dar impressão de autenticidade às fraudes.

As informações oficiais sobre o Desenrola e a nova modalidade Adimplentes estão disponíveis nos canais do Ministério da Fazenda.

Perguntas frequentes

Quem pode acessar o Desenrola Adimplentes?

Trabalhadores informais que mantêm seus compromissos financeiros em dia podem solicitar empréstimos com condições especiais pela linha Desenrola Adimplentes.

Qual o limite e a taxa de juros da linha Desenrola Adimplentes?

A modalidade oferece crédito com taxas de juros de até 1,99% ao mês, com valores que podem chegar a R$ 15 mil, facilitando a troca de empréstimos mais caros.

Como evitar golpes relacionados ao programa?

O Ministério da Fazenda recomenda que a renegociação seja feita exclusivamente diretamente pelas instituições financeiras. Não existem sites governamentais específicos nem envios oficiais de links por SMS ou aplicativos.

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