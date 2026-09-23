Rony aproveita pausa da Data-Fifa para curtir dias de descanso no Pará com pescaria e dança

O atacante Rony, jogador do Santos, aproveita a pausa do Campeonato Brasileiro para curtir dias de descanso em sua terra natal no Pará.

Os atletas que atuam no futebol brasileiro ganham dias de folga durante as pausas para as Datas-Fifa, e o atacante Rony decidiu passar esse período no estado do Pará. O jogador, que atualmente defende as cores do Santos, utilizou suas redes sociais para compartilhar com os seguidores detalhes de sua rotina de descanso longe dos gramados.

Natural do município de Magalhães Barata, localizado na região nordeste do estado, o atleta aproveitou o tempo livre para se reconectar com suas raízes. Conforme informação divulgada pelo ge, o jogador foi visto desfrutando de momentos de lazer e descontração durante a pausa no calendário oficial de jogos.

Abaixo, você confere como tem sido a rotina do jogador durante esse período de descanso e os números que ele acumula na atual temporada pelo clube paulista.

Momentos de lazer e tradição regional

Em publicações compartilhadas em seus perfis oficiais, Rony aparece em registros simples, longe da pressão das competições nacionais. O atacante foi visto pescando, uma atividade comum na região, demonstrando aproveitar o contato com a natureza em sua terra natal.

Além da pescaria, o jogador também mostrou seu lado descontraído ao lado da esposa. O casal foi filmado dançando um brega marcante, ritmo que é uma das maiores expressões culturais e musicais do Pará, mostrando que o atacante mantém viva a conexão com os costumes regionais.

Desempenho de Rony na temporada

Contratado pelo Santos nesta temporada, Rony tem sido acionado com frequência pelo time. Até o momento, o atacante já participou de 40 partidas, contribuindo com cinco gols marcados e uma assistência ao longo de sua trajetória na equipe.

Um detalhe curioso sobre seu desempenho é que o último gol marcado pelo atleta ocorreu justamente contra o Remo, clube onde ele foi revelado para o futebol profissional, sendo um momento de destaque em sua carreira recente.

FAQ: Perguntas frequentes sobre as férias de Rony

Onde o atacante Rony está passando suas férias?

O jogador está em seu estado natal, o Pará, especificamente na região de Magalhães Barata.

Por que os atletas estão de folga?

O período de descanso ocorre devido à pausa no Campeonato Brasileiro para a realização da Data-Fifa.

Quais atividades Rony realizou durante a folga?

O atacante compartilhou registros pescando e dançando brega marcante ao lado de sua esposa.

Quantos gols Rony marcou pelo Santos nesta temporada?

Até o momento, o jogador acumula cinco gols marcados com a camisa do clube paulista.

Contra qual time foi o último gol de Rony?

O último gol do atacante foi marcado contra o Remo, clube que o revelou para o futebol.