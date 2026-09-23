Eduardo Baptista é demitido do Criciúma após acerto com o Internacional ser confirmado oficialmente

A saída de Eduardo Baptista marca uma mudança importante no comando técnico do Criciúma em meio à disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Criciúma oficializou, nesta quarta-feira, a saída do técnico Eduardo Baptista. A decisão ocorreu logo após o treinador ser anunciado como o novo comandante do Internacional para o restante da temporada de 2026.

A notícia pegou parte da torcida de surpresa, já que o profissional havia negado qualquer negociação com o clube gaúcho na véspera de sua saída. Conforme informação divulgada pelo ge, o acerto entre as partes já estava encaminhado desde o último domingo.

Passagem marcada por conquistas e metas

Eduardo Baptista chegou ao Criciúma em maio de 2025 para substituir Zé Ricardo. Durante sua estadia no clube, o treinador comandou a equipe em 74 partidas, disputando a Série B, o Campeonato Catarinense, a Copa do Brasil e conquistando a Taça Acesc.

O vínculo do técnico com o clube catarinense era válido até o final de 2027, após uma renovação realizada ao término da última temporada. Em 2025, sob o comando de Baptista, o time esteve muito próximo do acesso à elite do futebol nacional, terminando a competição na 5ª colocação.

O último jogo e a situação na Série B

O desfecho da relação entre o treinador e o Criciúma aconteceu logo após a derrota por 2 a 0 para o Operário-PR, em partida válida pela 29ª rodada da Série B, realizada no estádio Heriberto Hülse.

Atualmente, o Criciúma ocupa a sexta posição na tabela de classificação da Série B, acumulando 47 pontos. Mesmo após o revés recente, o clube segue na briga pelas primeiras colocações, agora precisando definir um novo nome para seguir o planejamento do ano.

Contradição sobre a proposta do Internacional

Um ponto que gerou grande repercussão foi a declaração de Eduardo Baptista após a partida contra o Operário. Na ocasião, ele afirmou categoricamente que não havia recebido nenhuma proposta oficial do Internacional.

No entanto, a apuração do ge confirmou que o treinador já possuía um acordo selado com o Colorado. O anúncio oficial do Internacional, feito na manhã desta quarta-feira, confirmou o vínculo com o técnico até o final de 2026.

Perguntas Frequentes

Por que Eduardo Baptista saiu do Criciúma?

O treinador foi contratado pelo Internacional para assumir o comando da equipe gaúcha até o fim de 2026.

Qual era o tempo de contrato de Baptista no Criciúma?

O técnico possuía vínculo com o Criciúma até o final de 2027, após ter renovado seu contrato ao final da temporada de 2025.

Qual foi a última partida de Eduardo Baptista pelo clube?

Seu último jogo foi a derrota por 2 a 0 contra o Operário-PR, pela 29ª rodada da Série B.

Em qual posição o Criciúma está na Série B?O Criciúma ocupa a sexta colocação na tabela, com 47 pontos somados até o Momentos.

O treinador admitiu a negociação com o Internacional antes da saída?

Não. Após o jogo contra o Operário, Baptista afirmou que não havia recebido proposta do clube gaúcho, apesar de o acerto já estar encaminhado desde o domingo anterior.