Rotina de apagões em Rio Branco do Sul corta jogos da Seleção e vira alvo do MP

As constantes quedas de energia em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, motivaram a abertura de uma denúncia no Ministério Público do Paraná (MPPR) contra a Copel. O estopim mais recente ocorreu na última segunda-feira (29), quando bairros inteiros e comunidades rurais ficaram sem luz durante a transmissão do jogo entre Brasil e Japão. Moradores alertam que o problema crônico – que se arrasta desde o ano passado – já ultrapassou a frustração de não assistir aos jogos da Copa e atinge serviços essenciais.

No bairro Mina de Ferro, a queda de energia ficou rotineira. Na Casa de Repouso São Miguel, que abriga 20 idosos, dois pacientes que usam respiradores tiveram que utilizar cilindros de oxigênio como medida de emergência. Diante do esgotamento do estoque, a proprietária da casa precisou apresentar os protocolos de reclamação da Copel para conseguir que a fornecedora de gás fizesse uma recarga emergencial.

“Tem sido bem difícil. Estou até pensando em comprar um gerador, porque é bem complicado. Todo dia temos queda de energia”, desabafa Kety Machado, proprietária da casa.

Além do risco respiratório, a falta de luz paralisa as bombas hidráulicas, interrompendo o abastecimento de água na instituição. Sem o serviço básico, a administração precisou comprar água mineral para garantir a alimentação e a higiene básica dos residentes.

A queda de energia tem provocado prejuízos

Os prejuízos também se estendem ao comércio local e às áreas rurais do município. Moradores relatam a queima constante de eletrodomésticos, como televisores e geladeiras, enquanto pequenos comerciantes acumulam perdas de alimentos congelados. No primeiro jogo da Seleção nesta temporada, contra o Marrocos, o apagão durou os dois tempos da partida; no jogo contra o Japão, a energia caiu no primeiro tempo e voltou no segundo tempo apenas para uma parte do município.

O vereador Du Bittencourt (Republicanos) tem coletado reclamações dos moradores e pede explicações para a Copel. “Eu entrei em contato com a Copel. Eles dizem que é uma questão de rompimento [na rede elétrica]. O problema é que os técnicos passaram para nós que os transformadores da cidade são antigos e que deveriam ter uma revisão, mas a empresa não está querendo fazer”, comentou o parlamentar.

A situação é ainda mais severa no interior de Rio Branco do Sul. Segundo o vereador, as comunidades rurais de Ribeira, Santa Cruz e Paiol de Baixo, os períodos de desabastecimento chegaram até três dias consecutivos.

Falha no fornecimento de energia é investigado

Diante da falta de respostas por parte da Copel, o vereador Du Bittencourt protocolou um pedido de investigação junto ao Ministério Público do Paraná (MPPR). Segundo o parlamentar, reuniões foram realizadas em março com a diretoria da concessionária e a prefeitura, mas nenhuma solução prática foi adotada. Na manhã desta quarta-feira (1°), o MPPR confirmou o recebimento da denúncia e vai apurar os fatos noticiados.

Em nota enviada à reportagem na segunda-feira (29), a Copel informou que equipes técnicas atuaram ao longo de segunda em serviços de manutenção na rede elétrica de Rio Branco do Sul, alegando que as estruturas foram danificadas pelas chuvas.

Com a confirmação do recebimento da denúncia pelo Ministério Público, a reportagem solicitou um novo posicionamento da companhia nesta quarta-feira (1º). A companhia informou que não foi oficialmente notificada pelo MPPR e que, assim que informada, fará a análise detalhada do teor.

Copel diz que vai regularizar a situação

A Copel informou que marcou uma reunião presencial com o prefeito de Rio Branco do Sul nesta quinta-feira (2) e representantes da companhia. O objetivo do encontro é ouvir as demandas locais para futuras providências.

Também nesta quinta-feira haverá um mutirão na cidade para a regularização de cabos de telecomunicações, que será realizado pelas operadoras de internet e telefona com a fiscalização da Copel.