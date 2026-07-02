🥶❄️ Você sente uma dor rápida ao tomar água gelada ou até mesmo ao respirar em dias mais frios?

Durante o inverno, a sensibilidade dental pode ficar mais intensa, causando desconforto em situações simples do dia a dia.

Esse sintoma pode estar relacionado ao desgaste do esmalte dos dentes, retração gengival, cáries ou outros problemas que precisam de avaliação profissional.

Não ignore os sinais! Com o tratamento adequado, é possível aliviar a sensibilidade, recuperar o conforto e voltar a aproveitar cada momento sem dor.

Cuide da saúde do seu sorriso. Agende sua avaliação na Diniz Dent! 🦷✨

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

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