Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

SÁBADO É DIA DE EXPOBIRA 2026!A programação segue a todo vapor e promete mais…

  • Read Time0 mins

Share your love

🚨🔥 SÁBADO É DIA DE EXPOBIRA 2026! 🔥🚨

A programação segue a todo vapor e promete mais um dia inesquecível para toda a família!

🤠 Rodeio
🎡 Parque de diversões
🍔 Praça de alimentação
🎶 Show com Day & Lara
🎧 Show com DJ Chris no Beat

Chame os amigos, reúna a família e venha fazer parte desta grande festa!

📍 Centro de Ubiratã

❤️ ExpoBira 2026 – A festa da família ubiratanense.

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link
More: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados