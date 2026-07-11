🚨🔥 SÁBADO É DIA DE EXPOBIRA 2026! 🔥🚨

A programação segue a todo vapor e promete mais um dia inesquecível para toda a família!

🤠 Rodeio

🎡 Parque de diversões

🍔 Praça de alimentação

🎶 Show com Day & Lara

🎧 Show com DJ Chris no Beat

Chame os amigos, reúna a família e venha fazer parte desta grande festa!

📍 Centro de Ubiratã

❤️ ExpoBira 2026 – A festa da família ubiratanense.

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