Ministério Público do Paraná denuncia por estupro de vulnerável homem que abusou sexualmente de criança de sete anos de idade em São Mateus do Sul

Em São Mateus do Sul, no Sul do estado, o Ministério Público do Paraná denunciou pelo crime de estupro de vulnerável um homem de 62 anos que teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma criança de sete anos de idade. O crime foi praticado na última segunda-feira, 24 de agosto, e ele foi preso em flagrante. A denúncia foi oferecida nesta quinta-feira, 27 de agosto, pela 2ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul.

Áudio do promotor de Justiça Antonio Basso Filho

De acordo com as apurações do caso, valendo-se da relação de confiança que possuía com a mãe da vítima, que recentemente havia começado a trabalhar com ele em atividades de reciclagem de materiais e acreditava no comportamento supostamente religioso do denunciado, este teria atraído a criança para o interior de uma residência sob o pretexto de que realizaria rituais de “benzedura”. Ele teria então praticado os atos criminosos, que somente cessaram porque a filha do denunciado chegou ao local.

Além da condenação criminal, o Ministério Público pleiteia o pagamento de indenização à vítima em valor mínimo de R$ 20 mil. A pedido do MPPR, o homem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e responderá ao processo preso.

Processo 0003043-27.2026.8.16.0158 (sob sigilo)

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