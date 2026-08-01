Salto das Orquídeas: entenda o local de ecoturismo no Paraná onde fotógrafa morreu após acidente em trilha

O Salto das Orquídeas é um destino de ecoturismo no Paraná que se tornou cenário de uma tragédia, levando ao fechamento do complexo por tempo indeterminado.

O Salto das Orquídeas, localizado na cidade de Sapopema, no norte do Paraná, é amplamente conhecido por ser um ponto de referência para trilheiros e aventureiros. O local abriga um complexo de cachoeiras e quedas d’água de grande beleza natural, atraindo visitantes de diversas regiões.

Recentemente, a área foi palco de um acidente fatal envolvendo a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos. A jovem tentava atravessar uma correnteza no rio Lajeado Liso quando escorregou, sendo encontrada sem vida cinco dias depois pelas equipes de resgate.

Conforme informações divulgadas pela RPC, afiliada da TV Globo, a administração do ponto turístico decidiu manter o local fechado por tempo indeterminado, como um sinal de luto e respeito à família da vítima, após o encerramento das operações de busca.

Estrutura e perigos no rio Lajeado Liso

O complexo do Salto das Orquídeas oferece aos visitantes opções de hospedagem, camping, restaurante e cozinha comunitária. A principal atração é a trilha que leva às três quedas d’água, sendo que a maior delas possui 45 metros de altura e está situada em uma área de mata fechada.

No dia do acidente, estima-se que o nível da água estava 40 centímetros acima do normal, o que aumentou consideravelmente o risco da travessia. A fotógrafa e sua amiga, Ana Carolyne Camilo, tentavam chegar ao ponto da cachoeira quando o incidente ocorreu.

Detalhes da investigação policial

Segundo o delegado Thiago Luiz dos Santos, o laudo da Polícia Científica apontou que a morte de Ana Paula foi causada por asfixia mecânica por afogamento. Não foram identificadas outras causas no relatório, mas o inquérito segue em andamento.

A polícia ainda pretende ouvir o proprietário da pousada e outros turistas que estavam presentes no dia. Ana Carolyne, que acompanhava a fotógrafa, conseguiu se salvar ao se segurar em pedras após ser arrastada, mas sofreu uma fratura na coluna.

Segurança em trilhas e ecoturismo

O caso no Salto das Orquídeas serve como um alerta importante para praticantes de ecoturismo. A travessia de rios com correnteza exige cautela extrema, especialmente em dias de chuva ou quando o volume de água está elevado, superando os níveis seguros de navegação.

Especialistas recomendam sempre verificar as condições climáticas antes de iniciar trilhas. Além disso, o uso de guias locais experientes e equipamentos de segurança adequados é fundamental para evitar que um passeio de aventura se transforme em uma tragédia.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O Salto das Orquídeas continua aberto para visitação? Não, o local permanece fechado por tempo indeterminado em sinal de luto pelo falecimento da fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso.

Qual foi a causa da morte da fotógrafa? De acordo com o laudo da Polícia Científica, a causa da morte foi asfixia mecânica por afogamento.

Qual era a situação do rio no dia do acidente? Estima-se que o nível da água no rio Lajeado Liso estava 40 centímetros acima do normal, o que dificultou a travessia realizada pelas jovens.

O que aconteceu com a amiga que acompanhava a vítima? Ana Carolyne Camilo sofreu uma fratura na coluna ao ser arrastada pela correnteza, mas conseguiu se salvar e recebeu alta hospitalar no dia 29.

Onde fica localizado o Salto das Orquídeas? O complexo turístico está situado no município de Sapopema, na região norte do estado do Paraná.