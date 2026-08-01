Sangue no carro, sumiço de dinheiro e depoimentos: como provas técnicas desmascararam suspeito de matar idosa no Paraná

A descoberta de provas cruciais e o uso de evidências técnicas foram fundamentais para que a polícia desmentisse a versão do suspeito sobre o crime

O caso que chocou o Paraná teve um desdobramento decisivo após a análise de vestígios encontrados pela polícia. O suspeito, Elisio Basilio da Silva, de 60 anos, foi indiciado pelo crime de latrocínio contra Eulália Farias Pinheiro, de 70 anos.

A vítima estava desaparecida desde o dia 15 de junho, quando saiu de casa para realizar uma viagem. O corpo só foi localizado um mês depois, em estado avançado de decomposição, na região de Porto Tigre, em Nova Londrina.

Conforme informação divulgada pelo g1, a investigação reuniu uma série de evidências que contradizem frontalmente a narrativa apresentada pelo homem durante seu depoimento oficial às autoridades.

Contradições na versão do suspeito

Elisio afirmou à delegada Angélica Ferreira que mantinha um relacionamento com a idosa. Ele alegou que, após buscá-la na rodoviária, ambos foram até uma ponte, onde teriam discutido, resultando na queda acidental de Eulália no Rio Tigre.

O suspeito sustentou que não a agrediu e fugiu do local por medo. No entanto, a perícia encontrou manchas de sangue no carro do investigado, material que agora passa por exames laboratoriais para confirmar a origem.

O sumiço de valores e a bolsa da vítima

Outro ponto que desmente o suspeito é o desaparecimento de uma quantia expressiva. Segundo a polícia, Eulália sacou R$ 20 mil dias antes de sua morte, valor que não foi encontrado com o corpo ou em posse do investigado.

A delegada ressaltou que testemunhas que viajaram com a idosa descreveram uma bolsa da qual ela não se separava. Elisio, por sua vez, negou o roubo e afirmou que a vítima estava sem qualquer pertence quando a encontrou.

A estratégia de aproximação do criminoso

A investigação apurou que o suspeito agiu de forma dissimulada. Ele se aproximou de Eulália ocultando sua identidade e apresentando-se como um simples prestador de serviços de pintura para ganhar a confiança dela.

A família relatou que a idosa era independente e lúcida. A polícia encontrou um bilhete com o nome de Elisio e uma oração escrita por ela, o que ajudou a confirmar a ligação prévia entre os dois, iniciada em uma clínica oftalmológica.

Foco na elucidação do latrocínio

Para a Polícia Civil, a finalidade da aproximação era puramente patrimonial. O fato de ele ter esperado outros passageiros saírem da rodoviária antes de abordar a vítima reforça a tese de premeditação e ocultação de intenções criminosas.

O suspeito segue preso preventivamente desde o dia 22 de julho. O g1 informou que ainda busca identificar a defesa de Elisio para que ele possa apresentar sua versão dos fatos diante das novas evidências técnicas colhidas.

Perguntas Frequentes

Por qual crime o suspeito foi indiciado? Elisio Basilio da Silva foi indiciado pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Onde o corpo da vítima foi encontrado? O corpo de Eulália Farias Pinheiro foi localizado por um pescador em Porto Tigre, no noroeste do Paraná.

Qual a principal prova técnica contra o suspeito? A polícia encontrou manchas de sangue no carro de Elisio, além de depoimentos que contradizem sua versão sobre a bolsa da vítima.

Como o suspeito conheceu a idosa? Segundo a família, eles se conheceram há cerca de um ano em uma clínica oftalmológica.

O que aconteceu com o dinheiro da vítima? Eulália sacou R$ 20 mil antes de viajar, mas a quantia não foi localizada até o momento pelas autoridades.