Alemanha atribui ataque com drones ao aeroporto de Leipzig à Rússia

O governo alemão declarou que a Rússia foi responsável pelo ataque com drones ocorrido no aeroporto de Leipzig/Halle, no leste da Alemanha, em 4 de agosto de 2026. O incidente envolveu a descoberta de um drone com dispositivo explosivo próximo a aviões de carga ucranianos, que não chegou a explodir devido a um defeito no detonador.

Autoridades alemãs, incluindo o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, afirmaram que o ataque seguiu um padrão conhecido de operações híbridas russas na Europa, e que evidências técnicas e informações de inteligência confirmam o envolvimento russo. Como resposta, o governo anunciou o fechamento do consulado russo em Bonn e a rescisão do contrato do edifício conhecido como Casa Russa em Berlim, locais apontados como centros de espionagem e propaganda russas.

Resposta das autoridades alemãs e repercussão internacional

O ministro das Relações Exteriores, Johann Wadephul, detalhou ainda medidas de controle de entrada mais rigorosas para nacionais russos e o aumento da pressão sobre a chamada “frota sombra” da Rússia, composta por navios-tanque antigos usados para driblar sanções ocidentais desde a invasão da Ucrânia em 2022. Wadephul convocou o embaixador russo na Alemanha, Sergei Nechayev, ao Ministério das Relações Exteriores pouco depois do anúncio.

Em contrapartida, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, declarou que Moscou responderia com medidas semelhantes e acusou Berlim de “patrocinar o terrorismo”, em referência ao apoio militar e econômico da Alemanha à Ucrânia.

Contexto e desdobramentos recentes

O aeroporto de Leipzig/Halle é uma base importante para transporte militar alemão, aliados da Otan e para a companhia aérea ucraniana Antonov Airlines, que realiza grande parte do transporte aéreo de carga da Ucrânia. O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, externou solidariedade total à Alemanha após os acontecimentos.

Além disso, a União Europeia anunciou que discutirá a situação em reunião de ministros das Relações Exteriores e prepara sanções adicionais contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, destacou que as tentativas russas de minar a unidade dos países que apoiam a Ucrânia serão fracassadas.

Segurança interna e eleições regionais

Além das medidas diplomáticas, as autoridades alemãs investigam a descoberta de dispositivos explosivos improvisados em uma subestação de energia no estado de Brandenburg, que causou um apagão temporário. Também se observa o impacto político interno, com eleições estaduais em Saxônia-Anhalt, onde o partido de extrema-direita Alternative für Deutschland (AfD) pode chegar ao poder e defende o fim do apoio à Ucrânia e a reabertura das relações com a Rússia.