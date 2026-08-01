Unidade Popular oficializa candidatura de Tayná Miessa ao governo do Paraná nas eleições de 2024

A Unidade Popular confirmou oficialmente a candidatura de Tayná Miessa ao governo do Paraná, consolidando a presença do partido nas eleições deste ano.

O cenário político paranaense ganhou um novo nome para a disputa ao Palácio Iguaçu. A oficialização ocorreu durante a convenção partidária realizada na última quarta-feira, dia 29, na capital do estado.

O evento reuniu filiados e apoiadores para definir as estratégias e os nomes que representarão a legenda nas urnas. A decisão marca um passo importante para a sigla, conforme informação divulgada pela fonte oficial da convenção.

A seguir, você entenderá melhor o perfil da candidata, os demais nomes aprovados pelo partido e como funciona o cronograma eleitoral para o pleito de 2024.

Quem é Tayná Miessa, a candidata ao governo

Com 30 anos de idade, Tayná Miessa possui formação superior em Produção Cultural pela Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Ela é filha de operários imigrantes japoneses e reside atualmente na zona Sul de Curitiba.

Sua trajetória política é marcada pela atuação em movimentos sociais. Ela exerce o cargo de coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benario e atua diretamente na organização da Casa de Referência para Mulher Enedina Marques.

Este espaço é uma ocupação que oferece suporte essencial para mulheres que se encontram em situação de violência, demonstrando o viés da candidata voltado para o atendimento de demandas sociais urgentes.

Chapa completa e nomes para o legislativo

Além da candidatura ao governo, a convenção da Unidade Popular aprovou outros nomes que comporão a chapa nas próximas eleições. O candidato a vice-governador será Willian Araki.

Para a vaga de senador, o partido escolheu Joaquim, representante do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, conhecido como MLB. A legenda também confirmou candidaturas para o legislativo.

Entre os nomes para a Câmara dos Deputados estão Julia Marinho e Giovanny Godoi. Já para a Assembleia Legislativa do Paraná, os candidatos aprovados foram Juliane Mendes e Lohan Cota.

O cronograma das eleições de 2024

As convenções partidárias são momentos fundamentais no processo democrático, pois é quando os grupos se reúnem para oficializar seus representantes. O prazo final para esses eventos é o dia 5 de agosto.

Após a escolha, os partidos têm até o dia 15 de agosto para realizar o registro oficial dos nomes junto ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A campanha eleitoral ganha as ruas logo no dia seguinte.

No dia 4 de outubro, os brasileiros irão às urnas para escolher novos ocupantes para os cargos de presidente, governador, senador, além de deputados federais e estaduais, renovando o quadro político nacional.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quem é a candidata da UP ao governo do Paraná? A candidata é Tayná Miessa, de 30 anos, formada em Produção Cultural e coordenadora do Movimento de Mulheres Olga Benario.

2. Quando a candidatura foi oficializada? A oficialização ocorreu na quarta-feira, dia 29, durante a convenção do partido realizada em Curitiba.

3. Quem é o candidato a vice na chapa? O nome aprovado para compor a chapa como vice-governador é Willian Araki.

4. Até quando os partidos podem registrar candidaturas? Os nomes precisam ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral até o dia 15 de agosto.

5. Quando começa a campanha eleitoral oficial? A campanha eleitoral tem início oficial no dia 16 de agosto, logo após o prazo de registro das candidaturas.