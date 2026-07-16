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São Paulo efetiva Rafinha como executivo de futebol

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São Paulo efetiva Rafinha como executivo de futebol
1 de 1 Rafinha é o novo executivo de futebol do São Paulo — Foto: Divulgação / São Paulo

– Tenho visto o trabalho diário do Rafinha desde que assumiu essa nova responsabilidade. Ele foi um grande atleta e líder, e como gerente esportivo agregou muito. Agora, nessa nova função, vem realizando um grande trabalho à frente do futebol do São Paulo, não só pela experiência que obteve ao longo da carreira, mas por todo o seu relacionamento no mundo do futebol – disse o presidente Harry Massis.

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Corinthia Mes

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