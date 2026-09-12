Retinopatia diabética: saiba como o diabetes afeta a visão e entenda a importância do controle glicêmico para prevenir a cegueira

A retinopatia diabética é uma das complicações mais frequentes do diabetes e pode comprometer seriamente a saúde ocular se não for diagnosticada e tratada precocemente.

O diabetes é uma condição que impacta o funcionamento de praticamente todo o organismo, sendo os vasos sanguíneos um de seus principais alvos. Quando essa agressão vascular ocorre especificamente na região dos olhos, surge a retinopatia diabética, uma condição que, se negligenciada

Apesar de ser uma das complicações mais comuns da doença, ela ainda é pouco conhecida por grande parte da população. Conforme informações divulgadas pela Agência Brasil, o controle rigoroso dos índices de glicemia, aliado a consultas regulares com um oftalmologista, é a estratégia fundamental para preservar a saúde ocular desses pacientes.

Como o diabetes danifica os vasos da retina

O diabetes atua como um agente agressor aos vasos sanguíneos de todo o corpo. Segundo Maria Auxiliadora Frazão, presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a retina é composta por vasos extremamente sensíveis, que sofrem diretamente com as alterações circulatórias provocadas pela doença crônica. Por isso, manter o diabetes sob controle é uma medida de proteção para os olhos.

Fernando Malerbi, coordenador do departamento de Saúde Ocular da Sociedade Brasileira de Diabetes, reforça que a retina é um dos órgãos mais suscetíveis a danos. No entanto, o médico enfatiza um ponto importante: o diagnóstico de diabetes não é uma sentença de cegueira. Complicações graves ocorrem, geralmente, quando a doença não é devidamente monitorada ou tratada.

Identificação precoce e o exame de fundo de olho

A detecção da retinopatia diabética é feita por meio do exame de fundo de olho, que exige a dilatação da pupila. Esse procedimento permite ao médico visualizar a retina, um tecido vascularizado e frágil. Além dos vasos, o diabetes também pode causar danos na parte neural da visão, detectáveis por exames específicos.

A boa notícia é que, quando identificada em sua fase inicial, a retinopatia diabética pode ser revertida com o tratamento adequado. Por isso, a recomendação oficial do CBO é que pacientes diabéticos passem por uma avaliação Oftalmologia, pelo menos, uma vez ao ano, garantindo que qualquer alteração seja tratada antes de evoluir para quadros mais complexos.

Prevenção e cuidados no dia a dia

Em casos específicos, como em gestantes que já possuíam diabetes antes da gravidez, as consultas com o oftalmologista devem ser mais frequentes, com intervalos de três meses. O foco deve ser sempre a manutenção da glicemia e a atenção aos sinais do corpo, garantindo uma vida saudável e preservando a visão a longo prazo.

Perguntas Frequentes

1. A retinopatia diabética causa cegueira em todos os pacientes? Não. A perda de visão ocorre principalmente em quadros de diabetes não controlados. Com acompanhamento médico, é possível ter uma vida saudável.

2. Qual a frequência ideal para ir ao oftalmologista se tenho diabetes? A recomendação geral é uma consulta anual, mas gestantes diabéticas devem realizar exames a cada três meses, ou conforme orientação médica específica.

3. O que é o exame de fundo de olho? É um procedimento que exige a dilatação da pupila para que o médico possa avaliar a saúde da retina, detectando danos vasculares ou neurais precocemente.

4. É possível reverter a retinopatia diabética? Sim, se o quadro for detectado e tratado adequadamente na fase inicial, é possível reverter os danos causados à visão.

5. Além de ir ao médico, o que mais ajuda na prevenção? Manter o peso adequado, ter uma alimentação correta e praticar exercícios físicos são fundamentais para controlar a glicemia e proteger os vasos sanguíneos da retina.