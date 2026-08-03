Semana começa instável, com garoa fina e ventinho gelado

A segunda-feira (3) começou com aquela clássica contradição do tempo em Cascavel: a previsão diz que não vai chover, mas quem colocou o pé na rua de manhã sentiu uma garoinha. Nada capaz de transformar a cidade em um cenário de temporal, mas suficiente para deixar o estagiário do tempo olhando para o céu com aquela cara de quem pensa: “Então tá bom… vamos fingir que isso não aconteceu”.

A garoa foi leve e passageira, e a tendência é de que o dia siga sem grandes volumes de chuva. Mesmo assim, o tempo continua instável. O céu parece estar naquele modo “vai ou não vai”, enquanto os cascavelenses tentam decidir se saem com guarda-chuva ou simplesmente confiam na sorte.

Os termômetros devem variar entre 18°C e 24°C, deixando a segunda-feira com temperaturas agradáveis. A umidade relativa do ar fica entre 57% e 75%, enquanto as rajadas de vento podem chegar aos 40 km/h.

Mas não é porque hoje a chuva está tímida que ela desistiu da semana. Muito pelo contrário: a previsão indica bastante chuva nos próximos dias. Ou seja, o guarda-chuva pode até ficar em casa nesta segunda, mas definitivamente não deve ser aposentado.

O estagiário, depois de tantos capítulos envolvendo chuva, vento, granizo e roupas que nunca secam, já decidiu adotar uma nova estratégia: sair de casa preparado para qualquer coisa. Se chover, ele tem guarda-chuva. Se fizer sol, tem óculos. Se ventar, segura o boné. Se acontecer tudo ao mesmo tempo… aí é hora de voltar para casa.

Por enquanto, Cascavel segue naquele clima de suspense meteorológico. A segunda-feira promete ser tranquila, mas a semana já aparece no horizonte com bastante água. Aproveite a calmaria de hoje, porque o guarda-chuva ainda terá muito trabalho pela frente.

No panorama estadual, o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, explica que esta segunda-feira começa com bastante nebulosidade em praticamente todo o Paraná. A possibilidade de chuva fica mais concentrada no noroeste, oeste e sudoeste, onde podem ocorrer pancadas bem localizadas. Enquanto isso, no leste do estado, entre Curitiba e o litoral, o céu segue com variação de nuvens e temperaturas agradáveis, com máxima próxima dos 24°C. Já no norte, o calor aparece com mais força e os termômetros podem chegar perto dos 30°C.

Na terça-feira, o cenário muda pouco. O Paraná continua sob influência de uma massa de ar quente e úmida, favorecendo a formação de chuvas isoladas, principalmente na faixa oeste. Na quarta-feira, a aproximação de uma frente fria pelo oceano aumenta a instabilidade, embora a chuva ainda ocorra de maneira irregular. Há possibilidade de tempestades principalmente no oeste e sudoeste, enquanto as temperaturas permanecem elevadas em boa parte do estado.

A mudança mais significativa está prevista entre quinta e sexta-feira, quando uma frente fria mais organizada avança pelo Sul do Brasil. Segundo Samuel, o sistema aumenta bastante o risco de tempestades, chuva forte, raios, vento intenso e até granizo. A virada deve acontecer principalmente entre a noite de quinta e ao longo da sexta-feira, quando as temperaturas também caem de forma significativa. Na sexta, as maiores temperaturas devem ficar no norte do Paraná, próximas dos 23°C.